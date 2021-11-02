رونالدو يعلق على عودته إلى إيطاليا

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، على عودته إلى إيطاليا لأول مرة منذ رحيله عن يوفنتوس، برسالة عاطفية.



وانتقل كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد قضاء 3 سنوات بقميص "البيانكونيري" بين عامي 2018 و2021.

وعاد رونالدو رفقة لاعبي مانشستر يونايتد إلى إيطاليا، من أجل مواجهة أتالانتا، الثلاثاء، في مدينة بيرجامو، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكتب "الدون" عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام": "العودة إلى إيطاليا، المدينة التي احتضنتني واحتضنت عائلتي بشكل جيد".

وواصل: "سنقوم ببذل أقصى ما لدينا للحفاظ على المركز الأول في المجموعة، هذا هو دوري أبطال أوروبا، ونحن مانشستر يونايتد، نحن في المكان الذي ننتمي إليه، لننطلق".

وقاد رونالدو، قبل أسبوعين، "الشياطين الحمر" للفوز 3-2 على أتالانتا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بتسجيل هدف الفوز القاتل قبل النهاية بـ9 دقائق، بعدما كان الفريق متأخرا 0-2 في الشوط الأول.

ويتصدر مانشستر يونايتد المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط بعد 3 جولات، بفارق نقطتين عن الثاني والثالث فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي، فيما يحل يونج بويز السويسري رابعاً بـ3 نقاط.

يُذكر أن رونالدو قاد مانشستر يونايتد مؤخراً للعودة للانتصارات، بفوز كبير بنتيجة 3-0 على فريق توتنهام هوتسبير، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، بعد أسبوع من الهزيمة أمام ليفربول 0-5 في الجولة التاسعة.