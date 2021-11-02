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ما هو التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج؟

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محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، نظيره كلوب بروج البلجيكي، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في .

 

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة وحيدة، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

 

وكان السيتي قد تغلب في مباراة الجولة الثالثة على كلوب بروج بنتيجة 5-1، في مباراة شهدت تألق النجم الجزائري رياض محرز، حيث نجح في تسجيل هدفين.

 

ويعتبر نادي كلوب بروج من الضحايا المفضلة للنجم الجزائري، حيث سبق له أن سجل 5 أهداف في مرماه خلال 3 مباريات لعبها ضده، سواء مع ليستر سيتي أو مانشستر سيتي.

 

ووفقا للمواقع الإنجليزية المختصة، فمن المنتظر أن يشكل رياض محرز أحد أبرز الأوراق الهجومية التي سيعتمد عليها الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في ملعب الاتحاد.

 

وبحسب ما أورده موقع "90min"، سيبدأ مانشستر سيتي المواجهة أمام كلوب بروج بالتشكيلة التالية:

 

حراسة المرمى: إيدرسون.

 

خط الدفاع: جواو كانسيلو – جون ستونز – ناثان أكي – أولكسندر زينشينكو.

 

خط الوسط: فرناندينيو – إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين.

 

خط الهجوم: رياض محرز – رحيم سترلينج – كوا بالمر.

 

ويبحث مانشستر سيتي عن لقبه الأولى في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق أفضل إنجاز له في النسخة الماضية، عندما وصل إلى المباراة النهائية، قبل الهزيمة أمام 0-1.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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