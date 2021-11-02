تعرف على موعد مباراة دينامو كييف وبرشلونة والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

موعد مباراة دينامو كييف الأوكراني وبرشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة والمعلقون والتشكيل المتوقع.



ويريد برشلونة مواصلة انتصاراته في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق فوزه الأول في الجولة الماضية 1-0 على دينامو كييف، بينما يستهدف الفريق الأوكراني تحقيق انتصاره الأول في المجموعات مستغلاً عامل الملعب.

ومن المُتوقع أن يبدأ سيرجي بارخوان، مدرب برشلونة المؤقت، المباراة بتشكيل مغاير للمباراة الأخيرة التي تعادل فيها الفريق مع ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-1، السبت الماضي، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وسيفتقد المدرب الإسباني لخدمات مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي سيغيب عن الملاعب لـ3 أشهر، بالإضافة إلى المدافع الإسباني جيرارد بيكيه الذي تعرض للإصابة في مباراة ألافيس.

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: مينجيزا - إيريك جارسيا - كليمنت لينجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - جونزالز.

خط الهجوم: سيرجينو ديست - ممفيس ديباي - فيليبي كوتينيو.

موعد مباراة دينامو كييف وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

وتُقام مباراة دينامو كييف وبرشلونة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة دينامو كييف وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وستقوم الشبكة بنقل مباراة دينامو كييف وبرشلونة عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

ومن المُقرر أن يتولى المعلق البحريني خالد الحدي التعليق على مباراة دينامو كييف وبرشلونة عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

جدول ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ - 9 نقاط

بنفيكا - 4 نقاط

برشلونة - 3 نقاط

دينامو كييف - نقطة

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

سباستيان هالير - أياكس أمستردام - 6 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ - 5 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 5 أهداف

كريستوفر نكونكو - ريد بول لايبزيج - 4 أهداف

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

ليروى ساني - بايرن ميونخ - 3 أهداف

رياض محرز - مانشستر سيتي - 3 أهداف

هانز فاناكين - كلوب بروج - 3 أهداف

كريم أديمي - ريد بول سالزبورج - 3 أهداف

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - 3 أهداف