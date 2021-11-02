الأهلي يستعد لبيع اليو ديانج

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن النادي الأهلي يستعد لبيع المالي اليو ديانج، نجم خط وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الأيام الماضية عن اهتمام أكثر من نادي خليجي بالتعاقد مع الدبابة المالية في الميركاتو الشتوي، نظراً للمستويات القوية التي يقدمها مع الأهلي منذ التعاقد معه قبل موسمين.

وأفادت الصحيفة بأن إدارة النادي الأهلي حددت مبلغ 6 ملايين دولار للموافقة على بيع ديانج في الميركاتو الشتوي لأي من الأندية الخليجية المهتمة بضم اللاعب.

وفي الصيف الماضي، رفضت إدارة النادي الأهلي بيع اليو ديانج رغم اهتمام نادي جالاتا سراي التركي بالحصول على خدمات اللاعب المالي، بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن قيمة الصفقة أو طريقة سدادها، إذ فضلت الإدارة الحمراء بقاء اللاعب، لاسيما مع عدم وجود ضرورة ملحة لبيع اللاعب في الصيف الماضي.