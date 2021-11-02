شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطبق طريقة خالد جلال لإيقاف تاو وميكسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك تطبيق نفس الطريقة التى اعتمد عليها خالد جلال المدير الفنى للبنك الأهلى، لإيقاف خطورة الثنائى الأفريقى بالأهلى بيرسى تاو ولويس ميكسونى خلال مباراة القمة الـ123 التى ستجمعهما يوم الجمعة المقبل.

ونجح خالد جلال فى إيقاف خطورة ثنائى الأهلى فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف وحيد، حيث اعتمد جلال على الرقابة اللصيقة لتاو وميكسونى الأمر الذى أوقف خطورتهما وأجبر بيتسو موسيمانى المدير الفنى على تغيير خطة اللعب مع بداية الشوط الثانى حتى نجح محمد شريف فى تسجيل هدف الفوز.

وطلب كارتيرون مشاهدة تسجيلات لمباراتى الأهلى أمام الإسماعيلى والبنك الأهلى من أجل الوقوف على طريقة لعب موسيمانى بعد التدعيمات ومفاتيح لعبه التى يعتمد عليها قبل المباراة التى ستجمعهما فى تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.

وتجهز لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث بالدورى والمقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل، وكشف مسئولو لجنة الحكام أن نور الدين هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بعد تألقه فى مباراة الترجى التونسى والاتحاد الليبى فى دورى أبطال أفريقيا.

المباراة الأخيرة التى جمعت قطبى الكرة المصرية فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام بالموسم الماضى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، حيث سجل صلاح محسن للأهلى، فيما أحرز فرحانى ساسى هدف الزمالك.