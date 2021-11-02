شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب تقريرا عن رباعى الزمالك الهجومى قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى لأهلى من محللى الأداء فى الفريق فيديو يرصد تحركات رباعى الخط الهجومى فى الزمالك، أحمد سيد "زيزو" ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وزياد الجزيرى.

وطلب موسيمانى من محللى الأداء فى الأهلى ملخصا لطريقة لعب وتحركات الرباعى السابق الذى يعد أهم نقاط القوة الهجومية فى الزمالك.

ويرغب المدير الفنى للأهلى فى دراسة الأبيض جيداً من أجل إيقاف نقاط القوة فيه قبل لقاء القمة المقرر له الجمعة المقبل فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى.

على صعيد متصل يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، مباراة ودية أمام المرج باستاد التتش استعدادا لمواجهة الزمالك.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلى بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وسجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط.