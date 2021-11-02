شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الثالثة فى بطولة الدورى.. الأهلى والزمالك يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بإقامة خمس مباريات بعد غد الخميس، على أن تستكمل باقى مباريات الجولة يوم الجمعة المقبل، والذى يشهد إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها فى الساعة 8 مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

ونستعرض جدول مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز ..

الخميس 4 نوفمبر

مصر المقاصة ضد سيراميكا كليوباترا الساعة 3 عصرًا على ستاد الكلية الحربية

البنك الأهلي ضد الاسماعيلي الساعة 3 عصرًا على ستاد بتروسبورت

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش على استاد المقاولون الساعة 5 ونصف

الجونة ضد فاركو الساعه 5 ونصف على استاد خالد بشارة بالغردقة

بيراميدز ضد الاتحاد السكندري الساعة 8 على استاد الدفاع الجوى

الجمعة 5 نوفمبر

سموحة ضد إيسترن كومباني الساعة 3 على استاد الإسكندرية

فيوتشر ضد المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية الساعة 5 ونصف

غزل المحلة ضد إنبى الساعة 5 ونصف على استاد المحلة

الأهلي ضد الزمالك الساعة 8 على استاد القاهرة الدولي