شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: موسيمانى بيحب السوشيال ميديا وودية المرج تجهز الشناوى للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح الإعلامى أحمد شوبير، بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، بضرورة تعديل أسلوبه فى الفترة المقبلة بما يتناسب مع القلعة الحمراء، وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى على إذاعة أون سبورت إف إم: موسيمانى بيحب السوشيال ميديا، لكن هذا ليس أسلوب الأهلى، الأهلى أسلوبه الغرف المغلقة، ولا أفضل دخوله فى كلام مع الصحفيين.

وعن ودية المرج التى يستعد الأهلى لخوضها استعداداً لمباراة القمة أمام الزمالك قال شوبير: الشناوى من المفترض أن يلعب فى لقاء المرج رغم عدم ترحيبه لأنه يريد خوض مباراة القمة مباشرة، وسيلعب أيضاً محمد محمود وطاهر ومصطفى شوبير وكهربا.

وحذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى لاعبى الفريق من التعامل مع السويشيال ميديا خلال الأيام المقبلة، وطالبهم بالتركيز فى التدريبات والملعب فقط من أجل إضفاء حالة من التركيز والهدوء فى معسكر الفريق قبل مباراة القمة.

وطالب مدير الكرة بالأهلى لاعبيه بضرورة الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعى وعدم التواصل مع الجمهور عبر هذه المنصّات، وشدد على أن أى اختراق لهذه التعليمات ستتم مقابلته بعقوبات صارمة.

على صعيد متصل يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء مباراة ودية أمام المرج باستاد التتش استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل فى إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز.