شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الرياضة بالنواب: إجمالى مخالفات اتحاد الكرة يصل إلى 200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود حسين، رئيس لحنة الرياضة بمجلس النواب، عن تفاصيل طلبات الإحاطة الـ27 التى تقدم بها نواب البرلمان بخصوص وجود فساد مالى باتحاد الكرة المصرى، وقال محمود حسين فى تصريحات عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: إجمالى المخالفات من إهدار المال العام وشبهة السفاد المالى، يصل إلى 200 مليون جنيه فى فترات متعددة وليس فى فترة اللجنة الثلاثية فقط، وفى حالة عدم تقديم الاتحاد ما ينفى هذه الاتهامات ستحول القضية إلى النيابة العامة.

وأضاف: رأى الجمعية العمومية يجب أن يحترم، والاتحاد الدولى عندما يتلقى رأى من غالبية الأعضاء بعمومية الاتحاد بطلب إقامة الانتخابات كان يجب أن يتم الموافقة عليه.

واختتم: أتمنى أن تتم الانتخابات فى أقرب فرصة خلال الشهر الجارى، لأن الوضع الحالى لا يليق بمصر.

فى ذات السياق، ينتظر أحمد حسام عوض عضو اتحاد الكرة، والذى أعلن تقديم استقالته أمس من التواجد فى اللجنة الثلاثية، باتحاد الكرة مقررا الاكتفاء بفترة تواجده فى الجبلابة لعدة أسباب.

وأرسل عوض استقالته عن طريق الإيميل إلى مسئولى الاتحاد الدولى فيفا منتظرا الرد منهم بقبول الاستقالة من أجل إخلاء طرف خاصة أنه تتم معاملته كموظف تابع للاتحاد الدولى الذى قام بتعيينه مؤخرا.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن أحمد حسام عوض عضو اللجنة المؤقتة قدم استقالته من منصبه أمس الأحد وقال مسئولو اتحاد الكرة إن أحمد حسام عوض قرر الاكتفاء بالفترة الماضية له فى عضوية الاتحاد خاصة أن اللجنة اقتربت مدتها من الانتهاء والمحدد له 5 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة فى الاتحاد تضم أحمد مجاهد رئيسًا ومحمد الشواربى وأحمد حسام عوض فى العضوية.