شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد سيد زيزو "نجم الجيل" فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك أن يصبح نجم الجيل فى القلعة البيضاء فى ظل تألقه وسط ثبات المستوى على مدار المواسم الأخيرة.

ونجد دائما زيزو رجل المواقف الصعبة والمباريات المؤثرة فى مسيرة الفريق الأبيض سواء المحلية أو الأفريقية.

ووجه الحساب الرسمى لنادى الزمالك، رسالة إلى أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، بعدما قاد الزمالك للفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين مساء الأحد فى إطار الجولة الثانية للدورى.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك على موقع "تويتر"، صورة لأحمد سيد زيزو معلقا عليها: "رؤيته على علامة الجزاء تٌسبب الرعب للجميع ليس عليك إلا الحذر".

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد سيد زيزو فى الصور التالية :