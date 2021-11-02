شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة اليوم الثلاثاء، بمبنى الاتحادات الرياضية بالاستاد البحرى.

وتضم الجمعية العمومية 43 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت في العمومية، والذى تنعقد دون مناقشة بند الانتخابات، خاصة أن المجلس فاز بالتزكية.

ومن المقرر أن يتم خلال العمومية مناقشة الميزانية و الحساب الختامى ، و مكافأة المدير المالى والتنفيذى بالاتحاد .

ويتكون تشكيل المجلس الجديد من كل من مجدى أبو فريخة رئيسا ، و محمد عبد المطلب نائب رئيس ، و في العضوية كل من عمرو مصيلحى ، و خالد القوصى ، و إيهاب محسن ، و رحاب الغنام ، محمد فتحى ، و حسين البشبيشى ، بالإضافة إلى حمدى المناعى الذى انضم للمجلس وفاز بالتزكية أيضا بعد عدم ترشح علاء زهران عضو المجلس السابق ، الذى انشغل في أعمال خاصة بالخارج