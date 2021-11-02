شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأفريقى للملاحة الرياضية: نسعى لترسيخ ثقافة اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء مؤنس أبو عوف رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للملاحة الرياضية أن مصر تصنع التاريخ بتنظيم البطولة الأفريقية الأولى للملاحة الرياضية، والتى يسبقها تنظيم دورة تدريبية أفريقية لإعداد الكوادر فى مجالات لعبة الملاحة الرياضية سواء للمدربين أو المحكمين أو المنظمين أو راسمى الخرائط.

وقال مؤنس أبو عوف، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "يجب أن نفخر بمصر وبدورها الرائد فى مختلف اللعبات الرياضية وعلى رأسها لعبة الملاحة فلقد تحدث معى زوران ميلوفيتش رئيس اتحاد البحر المتوسط ومندوب الاتحاد الدولى للملاحة الرياضية على هامش تنظيم مصر للبطولة الأفريقية الأولى للملاحة الرياضية مؤكدا أننا يجب أن نفخر ببلدنا وبدورها وحضارتها وحرصها الدائم على صنع التاريخ".

وأكمل رئيس اتحاد الملاحة الرياضية: "ننظم البطولة الأفريقية الأولى للملاحة الرياضية بمشاركة 66 لاعبا ولاعبة من 12 دولة أفريقية هى الكاميرون وكوت ديفوار وبنين وأفريقيا الوسطى وموزمبيق والكونغو وليبيا وتونس والجزائر والسودان، كما تشهد مصر فى نفس التوقيت تنظيم بطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية".

ويضيف :"لمسنا تعاونا مثمرا من وزارة الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بجانب وزارة البيئة ممثلة فى الدكتورة ياسمين فؤاد ودشنا مبادرة استكشف استمتع للتعرف على المحميات فى مصر بواسطة لعبة الملاحة الرياضية التى تمثل لعبة الجد والحفيد فهى رياضة الأسرة بالكامل، كما أنها الرياضة التى تصلح لكل أصحاب الهمم حتى ذوى الإعاقة الذهنية ونسعى لترسيخ ثقافة الملاحة الرياضية فى مصر ونستهدف التعاون الكامل مع وزارة السياحة والثقافة والرياضة لاستكمال جهود إنجاح الوعى باللعبة".

وأكمل "نأمل أن تلقى مبادرة مجلس إدارة اتحاد الملاحة الرياضية المتمثلة فى استكشف واستمتع كل الدعم للخروج للنور لأن الملاحة الرياضية لعبة وليدة، لكنها حققت قفزات هائلة حتى إن هذه الجهود فى نشر اللعبة قد توجت بفوز مصر ممثلة فى الاتحاد المصرى للملاحة الرياضية بجائزة التميز من الاتحاد الدولى للعام 2020.

كما نجحنا في التواصل مع 120 دولة لديها لعبة الملاحة الرياضية كأسلوب حياة مثل الدنمارك والسويد والنرويج لنقل هذا الشغف لبلادنا لأن مصر مليئة بمواطن الجمال، ونستهدف إعادة استكشاف مصر بواسطة الملاحة الرياضية سواء للمصريين أو القادمين من الخارج.