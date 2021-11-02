شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك كامل العدد أمام الأهلى عدا شيكابالا وحازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلى المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى، وهى المباراة التى يعتبرها فريق الزمالك بداية الظهور القوى فى الموسم الحالى.

ويدخل الزمالك مباراة الجمعة بقائمة لاعبين كاملة العدد دون أى إيقافات عدا الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا الموقوف من لجنة المسابقات 8 مباريات، وحازم إمام الموقوف أيضا 4 مباريات تنتهى بنهاية مباراة الإسماعيلى فى الجولة الرابعة من الدورى ويكون جاهزا للمشاركة فى المباريات بداية من مباراة البنك الأهلى فى الجولة الخامسة من الدورى.

من ناحية أخرى يعمل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على تجهيز يوسف أوباما لاعب الفريق للعودة للمشاركة فى مواجهة الأهلى بالقمة 123 والمقرر لها في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى بعدما اثبتت الفحوصات الطبية سلامته.

وغاب يوسف أوباما عن المشاركة مع الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش التى أقيمت مساء أول أمس الأحد، على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، وذلك بعدما شعر اللاعب بإجهاد فى العضلة الخلفية خلال خوض التدريب الأخير قبل مواجهة الطلائع، لذلك فضل الجهاز الفنى عدم المجازفة وابعاده عن المشاركة.

ويرغب كارتيرون فى تجهيز يوسف أوباما خلال الأيام الحالية من أجل الدفع به أساسيًا فى مواجهة الأهلى، على أن يعود مصطفى فتحى لمقاعد البدلاء ويصبح "ورقة رابحة" يقوم المدرب باستغلالها على حسب سير اللقاء.