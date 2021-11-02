شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحذر لاعبيه من السويشيال ميديا قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى لاعبى الفريق من التعامل مع السويشيال ميديا خلال الأيام المقبلة، وطالبهم بالتركيز فى التدريبات والملعب فقط من أجل إضفاء حالة من التركيز والهدوء فى معسكر الفريق قبل مباراة القمة.

وطالب مدير الكرة بالأهلى لاعبيه بضرورة الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعى وعدم التواصل مع الجمهور عبر هذه المنصّات، وشدد على أن أى اختراق لهذه التعليمات ستتم مقابلته بعقوبات صارمة.

على صعيد متصل، يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء مباراة ودية أمام المرج باستاد التتش استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل فى إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز. وسجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التى ارتدت من الحارس محمود الزنفلى، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة.

وارتفع رصيد الأهلى إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 3 نقاط.