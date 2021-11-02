شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد شروط رحيل اليو ديانج للخليج في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو النادي الأهلي شروطهم للموافقة على بيع المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد الأنباء التي ترددت عن اهتمام أكثر من نادي خليجي بالتعاقد مع الدبابة المالية في الميركاتو الشتوي، بفضل المستويات القوية التي يقدمها مع الأهلي منذ التعاقد معه قبل موسمين.

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الأهلي حددت مبلغ 6 ملايين دولار للموافقة على بيع ديانج في الميركاتو الشتوي لأي من الأندية الخليجية المهتمة بضم اللاعب، لاسيما بعدما خرجت تقارير صحفية تؤكد اهتمام أندية سعودية وقطرية بحسم صفقة الدبابة المالية في الشتاء المقبل.

ورفضت إدارة الأهلي بيع اليو ديانج في الانتقالات الصيفية الأخيرة رغم اهتمام نادي جالاتا سراي التركي بشراء خدمات اللاعب، بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن قيمة الصفقة أو طريقة سدادها وفضلت الإدارة الحمراء بقاء اللاعب، لاسيما مع عدم وجود ضرورة ملحة لبيع اللاعب في الصيف الماضي.