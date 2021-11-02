غزارة تهديفية وركلات جزاء بالجملة ضمن ملامح الجولة الثانية للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتهت منافسات الجولة الثانية لدوري we المصري، مساء أمس الإثنين ، بإقامة مباراتي المصري أمام سموحة وغزل المحلة أمام ايستر كمبوني.

وانتهت 8 مباريات بنتائج إيجابية سواء الفوز أو التعادل، بينما خيم التعادل السلبي على نتيجة لقاء وحيد بين سموحة والمصري.

وسجل لاعبو 18 فريقا 21 هدفا، بمعدل أكثر من هدفين في المباراة الواحدة، وشهدت 3 مواجهات نفس النتيجة حيث انتهت بفوز أحد الفريقين بنتيجة 3-2.

حكام الجولة كانوا أيضا حاضرين بقوة حيث احتسبوا 7 ركلات جزاء خلال 9 مباريات، سجلت 6 منها بنجاح.

وفشل كريم الديب لاعب الاتحاد في هز الشباك خلال مواجهة فريقه أمام فيوتشر، كما حصل محمد نجيب لاعب الجونة على البطاقة الحمراء الوحيدة التي شهدتها الجولة .

وبعد مرور جولتين من عمر مسابقة الدوري حصد 3 فرق النقاط كاملة وتزاحمو على صدارة الترتيب وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز،.

وفشل 4 فرق في تذوق أي انتصار او تعادل حتى الآن وهم ايسترن كومبني، فاركو، الإسماعيلي، طلائع الجيش.