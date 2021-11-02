تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تنطلق اليوم الثلاثاء، 8 مواجهات قوية في إطار منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

وسيكون أمام مانشستر يونايتد مواجهة صعبة حين يحل ضيفا على اتلانتا الإيطالي، وسيستضيف بايرن ميونيخ نظيره بنفيكا البرتغالي، كما سيواجه فريق برشلونة نظيره دينامو كييف.

ونستعرض لكم خلال السطور المقبلة أبرز مباريات الثلاثاء، في انطلاقة بطولة دوري أبطال أوروبا:

دوري أبطال أوروبا

19:45.. فولفسبورج × ريد بول سالزبورج - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 2).

19:45 .. مالو × تشيلسي - القناة الناقلة ( بى ان سبورت بريميوم 1).

22:00.. بايرن ميونيخ × بنفيكا - القناة الناقلة ( بى ان سبورت بريميوم 3).

22:00.. دينامو كييف × برشلونة - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 2).

22:00.. أتلانتا × مانشستر يونايتد - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 1).

22:00.. فياريال × يانج بويز .

22:00.. يوفنتوس × زينت - القناة الناقلة (بى ان سبورت اكسترا 1).

22:00 .. أشبيلية × ليل - القناة الناقلة ( بى ان سبورت اكسترا 2).