مشاهدة مباراة الكويت واوزبكستان بث مباشر يلا شوت تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الكويت واوزبكستان في التصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا تحت 23 عاما، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021.

يدخل منتخب الكويت الاولمبي مواجهة اوزبكستان على ملعب باختاكور بمدينة طشقند بمعنويات مرتفعة ومن دون أي ضغوطات بعدما تأهل بشكلٍ رسمي إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما.

وحجز منتخب الكويت بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في اوزبكستان العام المقبل، بعدما حصد 6 نقاط من فوزه على السعودية (2-1) يوم السبت الماضي على استاد جار، وبنجلاديش في الجولة الأولى بنتيجة (1-0).

وتتصدر الكويت ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، في حين لا زال رصيد السعودية وبنجلاديش خاليًا من النقاط، بعد عدم احتساب نتائج أوزبكستان لأنه متأهل تلقائيًا للنهائيات، باعتباره صاحب الأرض.

بينما سيحتاج المنتخب السعودي الاولمبي تحقيق الفوز على بنجلاديش في المباراة التي تقام في نفس التوقيت بأكثر من هدفٍ، حتى يلتحق بشقيقه الكويتي من خلال ضمان إحدى البطاقات الأربعة المخصصة لأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

ويتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة بالتصفيات.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الكويت واوزبكستان اليوم، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت السعودية والكويت، 12:00 بتوقيت مصر، 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، وينقل البث المباشر على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب.