مشاهدة مباراة السعودية وبنجلاديش بث مباشر يلا شوت تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السعودية وبنجلاديش في التصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا تحت 23 عاما، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021.

يستقبل استاد جار بمدينة طشقند المباراة الحاسمة لمنتخب السعودية الاولمبي أمام نظيره البنجلاديشي، في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة التي تضم الكويت واوزبكستان.

ويدخل منتخب السعودية المباراة برصيد خالٍ من النقاط كحال خصمه بنجلاديش، حيث لم تُحتسب نتائج منتخب اوزبكستان في هذه المجموعة، لأنه متأهل تلقائيًا للنهائيات، باعتباره صاحب الأرض.

ويحتاج المنتخب السعودي الاولمبي تحقيق الفوز على بنجلاديش بأكثر من هدفٍ، حتى يلتحق بشقيقه الكويتي من خلال ضمان إحدى البطاقات الأربعة المخصصة لأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

وضمن منتخب الكويت التأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في اوزبكستان العام المقبل، بعد فوزه على السعودية (2-1) يوم السبت الماضي على استاد جار، وبنجلاديش في الجولة الأولى بنتيجة (1-0).

ويتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة بالتصفيات.

وستنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وبنجلاديش اليوم، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت مصر، 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، وينقل البث المباشر على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب.