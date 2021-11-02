شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة الدور التمهيدى الأول لكأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري اتحاد الكرة في الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر لموسم 21-2022 بمقر الاتحاد ، وبمشاركة أندية الأقسام الثاني والثالث والرابع ، فيما وجه اتحاد كرة القدم بإتاحة الفرصة أمام الأندية التي لم تستكمل اجراءات الاشتراك في البطولة حتى غد الموافق 31 أكتوبر الحالي.

وكان الاتحاد المصري قد قرر تحديد مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر لموسم 20-2021 على أن تقام قبل انطلاق دور ال32 للبطولة في نسختها الجديدة.

يذكر أن بطولة الكأس لموسم 20-2021 يتبقى على الانتهاء منها مباراة من دور الـ 8 ومباراتا قبل النهائي والمباراة النهائية.

على صعيد أخر، قرر اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام في جميع المسابقات والأقسام بصفة شهرية، وتم تحديد اليوم الثلاثاء لصرف مستحقات شهر أكتوبر الماضى عن مباريات الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع لمسابقة الدوري العام بالإضافة إلى مسابقات الجمهورية للشباب والناشئين للقسمين الأول والثاني ومسابقة كرة الصالات.