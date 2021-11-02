شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه يحتفل بعيد ميلاده في حضور الصقر ومتعب وشوقي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حسنى عبد ربه، قائد الإسماعيلى ومنتخب مصر سابقا الملقب بـ"القيصر"، مساء أمس الاثنين، بعيد ميلاده الـ37، فى حضور عدد من أصدقائه من نجوم الكرة السابقين، أبرزهم: أحمد حسن وعماد متعب ومحمد شوقي.

حسني عبد ربه من مواليد الأول من نوفمبر لعام 1984، وله مشوار حافل بالإنجازات الرياضية المحلية والدولية، سواء مع الأندية التى احترف بها أو خلال تمثيله لمنتخب بلاده بالمحافل الأفريقية، ويمتلك عبد ربه جماهيرية كبيرة لم تقتصر على أهل الإسماعيلية فقط، وهو واحد ممن صنعوا تاريخ الكرة المصرية.