طبيب الزمالك يسمح بمشاركة يوسف أوباما ضد الاهلي

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أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الزمالك أن يوسف أوباما سيكون جاهزًا لمباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري المصري.
وقال أسامه في تصريحات تليفزيونية للتليفزيون المصري إنه كان من الصعب مشاركة يوسف أوباما في المباراة الماضية بالدوري المصري أمام طلائع الجيش ولكنه اليوم شارك في جزء كبير من المران دون مشكلة وسوف سيتواجد في مباراة الأهلي.
وأضاف أن جميع لاعبي الزمالك جاهزون طبيًا لمباراة القمة.
وأوضح أن الإيفواري رزاق سيسية سوف يخضع لفحوصات طبية يوم الأربعاء المقبل ستُحدد فترة عودته ولكنها ستتراوح من 4 إلى 7 أسابيع.
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