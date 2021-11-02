سولشاير يعترف بـ تغذيه على الانتقادات والمطالبة الدائمة باقالته من مان يونايتد

دعا النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، منتقديه إلى مواصلة استهدافه حيث أن الانتقادات تزيده قوة بعد الخسارة المذلة أمام ليفربول صفر / 5 في الدوري الإنجليزي.

وقاد الدولي المصري محمد صلاح، والذي سجل ثلاثية (هاتريك) فريق المدرب يورجن كلوب إلى تحقيق أكبر فوز لليفربول على ملعب “أولد ترفورد” يوم 24 أكتوبر الماضي، فيما تعرض يونايتد لخسارة بخمسة أهداف بدون تسجيل هدف في ملعبه للمرة الأولى منذ عام 1955.

وكان ذلك يومًا صعبًا على مانشستر يونايتد وبدا أن سولشاير سيدفع الثمن، لكن تقارير ذكرت أن السير أليكس فيرجسون أسطورة يونايتد ومدربه الأسبق، لعب دورًا هامًا في منح الوقت للمدرب النرويجي بعدما غابت الانتصارات عن الفريق في أربع مباريات متتالية في الدوري.

وعقب الخسارة المذلة أمام ليفربول، حقق مانشستر يونايتد فوزًا مُقنعًا على أرض توتنهام 3 / صفر يوم السبت الماضي، ونجحت قرارات سولشاير بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وتعزيز الهجوم بشراكة بين الأوروجوياني إدينسون كافاني والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في الحفاظ ء على نظافة شباك الفريق وتسجيل كلا المهاجمين لهدف في المباراة.

وتسببت الخسارة في إقالة البرتغالي نونو سبيرتو سانتو من منصبه كمدرب لتوتنهام، لكنها خففت الضغط على سولشاير لكن مع سفر الفريق لمواجهة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وبعد ذلك مواجهة مانشستر سيتي في ديربي مانشستر، فأن المدرب النرويجي أصبح على بعد خسارة واحدة فقط ليتعرض مرة أخرى لضغط شديد .

لكن سولشاير قال إن الانتقادات الموجهة إليه في مثل هذا الوقت الذي يتسم بالضغوطات هو ما يبقيه يقظًا دائمًا.

وقال سولشاير في حديث مع الصحفيين قبل مواجهة أتالانتا: “الانتقادات يمكنها أن تجعلك تشك في نفسك أو يقظًا “.

وأضاف: “لقد استمتعت دائما بالانتقادات وأنا أواصل ذلك. الصحفيون والمحللون، لدينا جميعًا وظائف مختلفة، وظيفتهم هي توضيح رأيهم، وأنا لست هنا لكي أحاربهم، ولست بحاجة للدخول في خلافات معهم”.

ورغم إبداء الفريق لرد فعل ممتاز في مباراة توتنهام، إلا أن سولشاير لم يتسرع في الحكم على موقف مانشستر يونايتد.

وقال سولشاير: “الخطوة المقبلة هي دائمًا المهمة، ونحن نتطلع للعمل معا وتحقيق الانتصارات وحينما يتحقق ذلك تتحق النتائج، لا يأتي شيء من العدم”.

واختتم تصريحاته قائلًا: ” سنواصل التركيز على ما نفعله بشكل جيد، رزنامة المباريات لا ترحم، ولدينا فرصة للغد لإثبات أن بإمكاننا المضي قدمًا إلى الأمام “.