عقوبات بالجملة لاندية الدوري الجزائري من الرابطة المحترفة

شعيب كداد لاعب نادي شباب بلوزداد ومتخب الجزائر

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري، توقيع عقوبة الإيقاف لمدة أربع مباريات منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ وغرامة بنحو 300 دولار على شعيب كداد، مدافع فريق شباب بلوزداد، على خلفية سبه لحكم المباراة التي تعادل فيها فريقه مع ضيفه شباب قسنطينة 1/1 يوم الجمعة الماضي، ضمن المرحلة الثانية من مسابقة الدوري.

كما قررت اللجنة بحسب ما ذكرته رابطة الدوري في موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، إيقاف حسام بحراوي، لاعب وداد تلمسان، ثلاث مباريات منها واحدة مع إيقاف التنفيذ مع تغريمه نحو 250 دولار، عقب طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه سريع غليزان 2/1.

كما تم معاقبة نور الدين مقني، المدرب المساعد لنادي سريع غليزان، بمباراتين نافذتين مع تغريمه بنحو 250 دولار، لاحتجاجاته المتكررة على القرارات التحكيمية. وهو نفس السبب الذي كان وراء إيقاف كلا من لزرق بن فيسة، مدرب حراس نادي سريع غليزان، وحسام محرزي، لاعب جمعية أولمبي الشلف، مباراة واحدة و250 دولار غرامة، لاحتجاجهما على القرارات التحكيمية.

وفرضت اللجنة غرامة مالية بنحو 1500 دولار على نادي أمل الأربعاء، لغياب مدربه الرئيسي على دكة البدلاء، وسريع غليزان 700 دولار، لسوء سلوك جامعي الكرات، كما غرمت نجم مقرة 350 دولار لسوء التنظيم، و كلا من ناديي اتحاد بسكرة وشباب قسنطينة 300 دولار، لسوء سلوك لاعبيهما.