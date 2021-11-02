مدرب برشلونة المؤقت “باريخون” يستهدف ضرب أكثر من عصفور أمام دينامو كييف

قال سيرجي بارجوان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إنه رغم شعور لاعبيه بالضغط، إلا أن تحقيق الفوز على دينامو كييف الأوكراني، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يمكن أن يغير أجواء النادي المتوترة في الأونة الاخيرة.

وأدى التعادل مع ديبورتيفو ألافيس 1 / 1، يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني، إلى ارتفاع ضئيل في الروح المعنوية في “كامب نو”، وذلك عقب إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني السابق للفريق.

وسيسافر برشلونة إلى العاصمة الأوكرانية كييف لخوض مواجهة حاسمة ربما تحدد موقفه من بلوغ أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة في حصد أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات، حينما تغلب على دينامو كييف 1 / صفر في المجموعة الخامسة، لكنه لازال بعيدًا عن المتصدر بايرن ميونخ الألماني ووصيفه بنفيكا البرتغالي، مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية دور المجموعات.

وأوضح بارخوان: “اللاعبون يحتاجون إلى إيجاد طريقة ممكنة لتحقيق هذا الفوز، أنهم يتعرضون لضغوطات عديدة، ويوم الثلاثاء سيكون يومًا خاصًا وهذا يتوقف عليهم “.

وتابع: “لديهم كل شيء في أيديهم، يحتاجون إلى أن يكونوا منظمين وأن يكونوا برشلونة الذي نريده و نأمل فيه”.

وذكر : “هذا شيء رائع بالنسبة لي أن أكون مدربا في دوري أبطال أوروبا بعدما كنت لاعبًا”.

وقال: “يمكنك أن تسأل ألاف المدربين وسترى أنهم يرغبون في أن يكونوا في مكاني، وكبداية أتمنى الأفضل للفريق وسأفعل كل ما بوسعي للتصرف في هذا الموقف”.