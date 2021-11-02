الزمالك في معسكر مغلق لمدة 4 أيام استعدادًا لمباراة القمة امام الاهلي

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قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الدخول في معسكر مغلق يوم بعد غد الأربعاء استعدادًا لخوض مباراة الأهلي في المرحلة الثالثة من الدوري المصري، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.
وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي، اليوم أن الفريق أدى مرانه بشكل طبيعي بعد أن حقق الفوز على طلائع الجيش 2 / صفر، قبل أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثانية من المسابقة.
يذكر أن الأهلي سيدخل في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل، أيضًا استعدادًا للقمة، فيما كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي عن مباراة ودية سيخوضها الفريق غدًا الثلاثاء أمام فريق المرج.
كان الأهلي والزمالك قد حققا الفوز في أول مباراتين لهما في المسابقة، حيث إكتسح الأهلي مضيفه الإسماعيلي أولًا بنتيجة 4 / صفر، قبل أن يتغلب في المرحلة الثانية على البنك الأهلي 1 / صفر، فيما فاز الزمالك بنتيجة 2 / صفر على كل من إنبي وطلائع الجبش على الترتيب.
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