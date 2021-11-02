عقوبات جديدة من الفيفا لاتحادات ألبانيا وبولندا والمكسيك بسبب شغب الجمهور

جياني إنفانتينو رئيس الاتجاد الدولي لكرة القدم فيفا - صور Afp

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين فرض عقوبات بحق منتخبات ألبانيا وبولندا والمكسيك بسبب شغب الجماهير.

وسيضطر منتخب ألبانيا لخوض مباراته الأخيرة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام ضيفه منتخب أندورا، بدون جماهيره، التي ألقت العبوات البلاستيكية على لاعبي منتخب بولندا الذين كانوا يحتفلون بتسجيل الهدف الأول خلال المباراة التي جرت الشهر الماضي وتوقفت لقرابة عشرين دقيقة بعد خروج الجماهير عن النص.

ولن يحظى منتخب بولندا بمؤازرة جماهير بلاده خلال مباراته الأخيرة بتصفيات المونديال أمام مضيفه منتخب أندورا يوم 12 وفمبر الجاري بعد السلوك غير الملائم الذي صدر منها خلال المباراة في تيرانا عاصمة ألبانيا.

ولا يختلف الحال بالنسبة لمنتخب المكسيك الذي تعرض لعقوبة الحرمان من جماهيره في مباراتين ، بسبب السلوك التمييزي للمشجعين خلال مباراتين الشهر الماضي بتصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) المؤهلة لمونديال قطر.