ترتيب الدوري الاسباني..بلباو يفسد صدارة سوسيداد، والصراع يحتدم بين الريال واشبيلية

أفسد أثلتيك بلباو صدارة سوسيداد بعدما فرض عليه التعادل 1-1، في المباراة التي جمعتهم مساء يوم أمس الاحد ضمن الجولة الـ12 من الدوري الاسباني.

وفرط ريال سوسيداد في فوز في المتناول بعدما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي السويدي ألكسندر إيزاك (58 من ركلة جزاء) حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع التي شهدت إدراك بلباو للتعادل عن طريق إيكر مونيان (90+1).

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني، بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد واشبيلية اللذين يملكان مباراة مؤجلة.

كان ريال مدريد قد عاد بالعلامة الكاملة من أرض مضيفه إلتشي عقب فوزه عليه بهدفين لواحد، يوم السبت، ضمن الجولة 12 من منافسات الدوري الإسباني.

وعلى ملعب “واندا ميتروبوليتانو” استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الفوز بانتصار كبير على ضيفه ريال بيتيس بثلاثية نظيفة ارتقى به إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا.

ولصالح نفس الجولة، تقدم غرناطة بجدول ترتيب الدوري الاسباني عقب فوزه على مضيفه ليفانتي بنتيجة 3-صفر، في ختام الجولة الثانية عشر من الليجا الاسبانية، اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021.

ورفع غرناطة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الاسباني، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند ست نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وفي مباراة آخرى، فرط رايو فايكانو بفرصة اللحاق بأتلتيكو مدريد حامل اللقب الى المركز الرابع، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل مع ضيفه سلتا فيجو صفر-صفر الإثنين في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

ودخل فايكانو اللقاء وهو أمام فرصة إزاحة ريال بيتيس عن المركز الخامس بعد خسارة الأخير أمام أتلتيكو بالذات صفر-3 الأحد الماضي، إلا أنه لم يستغلها وفرط بالتالي بفرصة أن يعود الى المسافة ذاتها من حامل اللقب.

ومن المقرر ان تنطلق منافسات الجولة الـ 13 في الدوري الاسباني يوم الجمعة المقبل بمواجهة بلباو وقادش، وتستكمل يوم السبت بأربع مباريات، على ان تختتم الجولة يوم الاحد بخمس مواجهات.

جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة 12

1- ريال سوسيداد (25 نقطة) لعب 12 مباراة

2- ريال مدريد (24 نقطة) لعب 11 مباراة

3- اشبيلية (24 نقطة) لعب 11 مباراة

4- اتلتيكو مدريد (22 نقطة) لعب 11 مباراة

5- ريال بيتيس (21 نقطة) لعب 12 مباراة

6- رايو فايكانو (20 نقطة) لعب 12 مباراة

7- اوساسونا (19 نقطة) لعب 12 مباراة

8- اثلتيكو بلباو (18 نقطة) لعب 11 مباراة

9- برشلونة (16 نقطة) لعب 11 مباراة

10- فالنسيا (16 نقطة) لعب 12 مباراة

11- اسبانيول (14 نقطة) لعب 12 مباراة

12- ريال مايوركا (14 نقطة) لعب 12 مباراة

13- فياريال (12 نقطة) لعب 11 مباراة

14- غرناطة (11 نقطة) لعب 11 مباراة

15- سلتا فيجو (11 نقطة) لعب 12 مباراة

16- إلتشي (10 نقاط) لعب 12 مباراة

17- ألافيس (10 نقاط) لعب 11 مباراة

18- قادش (9 نقاط) لعب 12 مباراة

19- ليفانتي (6 نقاط) لعب 12 مباراة

20- خيتافي (6 نقاط) لعب 12 مباراة