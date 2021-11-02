نايكي تكشف عن الكرة الشتوية للدوري الانجليزي موسم 2022/2021

أزاحت شركة نايكي للملابس والأدوات الرياضية الستار عن الكرة الشتوية الجديدة لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج»، التي ستستخدم على مدار الأشهر القادمة، وسمتها باسم nike flight.

واعتادت شركة نايكي للأدوات الرياضية خلال السنوات الماضية على تقديم كرة خاصة بمباريات الشتاء، في منتصف كل موسم من مواسم الدوري الانجليزي الممتاز.

ودائمًا ما يكون لون الكرة أصفر بدلاً من اللون الأبيض بسبب غياب الشمس وهطول الأمطار والثلوج بصفة مستمرة في ملاعب البريميرليج مع بداية شهر ديسمبر وحتى نهاية شهر مارس.

وقامت شركة نايكي بإجراء بعض التعديلات التقنية على الكرة الشتوية لمساعدة اللاعبين على التحكم بها وقت الرياح السريعة والعواصف والأمطار والثلوج.

وشهد التصميم الجديد لكرة الدوري الانجليزي في فترة الشتاء والمسماه بـ nike flight استخدام 5 ألوان «الأصفر والأزرق والأحمر والأسود والأبيض» في تصميمها.

ما هو سعر كرة الدوري الانجليزي الشتوية؟

أكدت شركة نايكي أن سعر الكرة الشتوية الخاصة بالدوري الانجليزي موسم 2022/2021 سيصل إلى 125 جنيهًا إسترلينيًا، وستكون مُتاحة في الاسواق بداية من يوم 5 نوفمبر الجاري.

وقالت نايكي في بيانها الرسمي «الدوائر الحمراء المضافة في تصميم كرة الدوري الانجليزي الجديدة جاء بهدف مساعدة اللاعبين على معرفة مسار الكرة أثناء الدوران بشكل أفضل، وهذا سيريحهم على التعامل معها بشكل أسرع والشعور بالثقة قبل اتخاذ أي قرار».

وأكدت نايكي «ملمس الكرة الشتوية للدوري الانجليزي أصبح أكثر تماسكًا كي لا تتأثر الكرة بالطقس الرطب والجاف أو بالرياح الشديدة والأمطار، وهذا سيجعل السيطرة أسهل على الكرة في جميع الظروف المناخية».

ومن المقرر ظهور كرة نايكي الجديدة في مباريات الدوري الانجليزي خلال مباراة ساوثامبتون واستون فيلا يوم الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة ال11 على ملعب القديسين سانت ماري.