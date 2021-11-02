رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة : مباراة الأهلي والزمالك سيقودها حكام مصريون .. وممكن أن نرى تحكيما نسائيا لمباراة القمة

الشارقة - اميمة ياسر - قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إنه راض عن أداء الحكام المصريين بنسبة 75%، لافتًا إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير للعمل بتقنية الفار داخل الملاعب المصرية.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحكم الذي يؤدي دوره في الملعب يحتاج لتدخل قليل من الفار داخل الملعب.

وأوضح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الجمهور يقوم بعملية رصد غير عادي للعمليات التحكيمية؛ وهو أمر يؤدي لوجود حالة من التعصب، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام تعترف بأخطائها عندما يكون هناك أخطاء.

وأكد رئيس لجنة الحكام أن الحكام لن يتأثروا بالنقد غير البناء ويقبلون بالنقد البناء، مشيرًا إلى أن مباراة الأهلي والزمالك سيقودها حكام مصريون؛ للاستفادة من العملة الصعبة في النهوض بمصر، مؤكدًا أن الناديين لم يطلبا حكامًا أجانب.

وشدد على أن اللجنة لم تستقر على اختيار الحكم الذي سيقود مباراة الأهلي والزمالك حتى الآن، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار أفضل الحكام المصريين من حيث المواصفات الفنية وتكون كل الظروف مهيأة لقيادته هذه المباراة.

ولفت إلى أن هناك حكامًا يتمتعون بكفاءات عالية منهم محمود البنا، وإبراهيم نور، ومحمد عادل، وأمين عمر، مؤكدًا أن مباراة القمة ستكون قوية يتابعها العالم أجمع، متمنيًا أن تكون عرضًا لائقًا بالناديين، وكذلك أداء الحكام، وأنه سيكون لحكام المباراة معسكر يوم الخميس قبل انطلاق المباراة.

ونوه ببداية وجود العنصر النسائي في العملية التحكيمية، مستشهدًا بتحكيم شاهندا المغربي لإحدى المباريات الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أننا سنجدهن يحكمن في الدوري الممتاز.

واختتم عبد الفتاح: لا بد أن نغير عقليتنا تجاه الكرة بشكل عام وممكن أن نرى تحكيما نسائيا لمباراة القمة.