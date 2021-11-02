شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يصحح الأخطاء الدفاعية قبل مواجهة المصري فى الجولة الثالثة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على وضع حلول عاجلة لخط ظهر الفريق بعد استقبال فيوتشر لـ 3 أهداف في المباراة الماضية بالجولة الثانية من الدوري العام، أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 3/2.

ورغم أن فيوتشر فرض سيطرته على مجريات اللقاء إلا أن شباكه اهتزت بـ 3 أهداف من زعيم الثغر وذلك بسبب اندفاع اللاعبين في الهجوم لتعديل النتيجة وهو ما استغله الاتحاد بهجمات مرتدة على فيوتشر، ويعمل الجهاز الفني على غلق الثغرات الدفاعية قبل مواجهة المصري في اللقاء القادم لعدم استقبال أي أهداف يمكن أن تؤثر على النتيجة.

وأكد الجهاز الفني لفيوتشر على أن الفريق بمرور المباريات سيتطور فنياً نتيجة لزيادة الانسجام خاصة بعدما ضم فيوتشر 27 صفقة جديدة قبل بداية الموسم الجاري.

ويواصل علي ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر قيادته للفريق من المدرجات بدلاً من الجلوس على دكة البدلاء، وذلك خلال مباراة المصرى ، بعدما قاد الفريق فى أول مباراة أمام فاركو من المدرجات ومباراة الاتحاد بالجولة الثانية أيضاً، والتى انتهت بهزيمة فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويرجع الأمر إلى تنفيذ علي ماهر لعقوبة الإيقاف التى تعرض لها الموسم الماضى من قبل اتحاد الكرة عندما كان يتولى الإدارة الفنية للنادى المصرى، حيث تعرض للإيقاف 4 مباريات بدأت من الجولة الأخيرة فى الموسم الماضى وتستمر لـ3 مباريات فى الموسم الجارى وهى فاركو والاتحاد والمصرى.