شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب لاعبي الاتحاد السكندري بالثأر من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري درجة الاستعداد لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من الدوري والمقرر لها الخميس المقبل، على استاد الدفاع الجوي، وهي المباراة التي يسعى من خلالها الجهاز الفني لتحقيق الفوز واستعادة صدارة الدوري المصري هذا الممتاز، لاستمرار المنافسة على حجز مقعد متقدم ضمن الكبار والتأهل للبطولات الأفريقية في الموسم المقبل.

وطالب العميد لاعبيه بالثأر من بيراميدز عقب الهزيمة في آخر مواجهة جمعت الفريقين على صعيد الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقع فيها إيريك تراروي على "هاتريك".

كما لا يقف التاريخ في صف العميد ولاعبيه في تاريخ لقاءات الفريقين، حيث التقى الفريقان فى 10 مباريات قبل صدام الخميس المقبل، انتهت ثلاثة منها بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وفاز زعيم الثغر فى ثلاث مباريات وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وإجمالا سجل بيراميدز 17 هدفا فى شباك زعيم الثغر، مقابل 15 هدفا سجلها الاتحاد فى شباك الفريق السماوي، واختفت نتيجة التعادل السلبى بين الفريقين طوال اللقاءات الماضية.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على ضيفه فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت، على استاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء عن طريق مهاجمه الأفريقي مابولولو، فيما تعادل أحمد رفعت من كرة ثابتة لفيوتشر في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، وارتفعت وتيرة الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل أحمد رفعت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، لينتفض بعدها الاتحاد، حيث نجح مدافعه الجامايكي داميون لوي في تسجيل الهدف الثاني لزعيم الثغر مدركا التعادل في الدقيقة 51، وعاد بعدها مابولولو ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 65.