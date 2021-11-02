شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: التحكيم ظلمني الموسم الماضي.. وما حصل مع طلعت يوسف إهانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، أن فريقه يحارب أسعار اللاعيبن المحترفين عن طريق الاستعانة بـ12 لاعبا في قائمة الفريق من قطاع الناشئين.

وقال طولان: "مش عايز أتكلم عن التحكيم عشان ميتكررش اللي حصل معايا الموسم الماضي، لكن مما لا شك فيه أننا خسرنا 16 نقطة في الموسم السابق بسبب أخطاء التحكيم".

وأضاف: "جمهور الزمالك فوق راسي وهو أعظم جمهور في العالم، رغم تشكيك البعض في ذلك، والسنة التي دربت فيها الفريق الأبيض عشنا أزمات مادية طاحنة، اللاعيبة ماكنش معاها فلوس تحط بنزين عشان تيجي التمرين".

وأضاف المدير الفني لفريق إنبي: "الزمالك له طعم مختلف، ويقدم كرة قدم جميلة طوال تاريخه، ولكن الأهلي يملك 3 فرق بعد التعاقد مع صفقات مميزة في الصيف الماضى".

وتطرق طولان للحديث عن أزمة رحيل طلعت يوسف عن النادي الإسماعيلي قائلا: "اللي حصل مع طلعت يوسف من رئيس الإسماعيلي شيء غير إنساني ولا يليق بالنادي".