شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف اليوم مستحقات شهر أكتوبر للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصرف اليوم، الثلاثاء، اتحاد الكرة مستحقات الحكام في جميع المسابقات والأقسام، كما سيتم صرف مستحقات شهر أكتوبر الماضى عن مباريات الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع لمسابقة الدوري العام بالإضافة إلى مسابقات الجمهورية للشباب والناشئين للقسمين الأول والثاني ومسابقة كرة الصالات.

وقرر اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية دون تأخير، بعد الاجتماع الذى عقد بين عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، وأعضاء اللجنة التى تدير الجبلاية.

من ناحية أخرى، أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه سيتم تعيين حكم مصرى لمباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 5 نوفمبر الجارى بنسبة 100%، موضحا أن اللجنة لم تناقش ملف الحكم الأجنبى.

وقال عبد الفتاح، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إنه بعد انتهاء مباريات الأسبوع الثانى بالدورى سيتم تقييم الحكام الدوليين واختيار الأفضل للقمة، مشددا على أن لجنة الحكام لم تطلب الجزائرى مصطفى غربال أو المغربى رضوان جيد لإدارة المباراة.