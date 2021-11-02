شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة: الدورى هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات وبداية جيدة لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عودة، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، أن الدورى هذا الموسم صعب للغاية، وأنها النسخة الأقوى من 10 مواسم ماضية بعد تدعيم كل الأندية صفوفها واقتراب المستويات بشكل كبير.

وقال محمد عودة، في تصريحات تليفزيونية: "إن غزل المحلة استحق ضربة جزاء أخرى فى مباراة ايسترن كومبانى بالدورى بخلاف الضربة المحتسبة"، مؤكدا أنه لا يعلم سر عدم احتساب هذه اللعبة.

وأضاف: "أن الموسم ما زال طويلاً، وأن المحلة قدمت بداية جيدة فى الدورى، ولكن هذه البداية ليست نهاية المطاف فالموسم سيكون صعبا ومليئا بالتحديات".

وحقق نادى غزل المحلة فوزا مثيرا على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، فى إطار الجولة الثانية من مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ونجح عبده يحيى، في تسجيل الهدف الأول لغزل المحلة في الدقيقة 27، بعدما استغل خطأ من مدافعى إيسترن كومبانى الذين وقفوا على التسلل، لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الأول، وأضاف أحمد غنيم الهدف الثاني للمحلة بعد متابعة لتسديدة زميله أحمد الشيخ في الدقيقة 32، وقلص أحمد متعب النتيجة لإيسترن كومبانى النتيجة، مستغلا خطأ من مدافع المحلة في الدقيقة 35، ليكون أول هدف في تاريخ إيسترن كومبانى في بطولة الدورى، وعزز هشام عادل تقدم المحلة بالهدف الثالث في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء حصل عليها الشبراوى بعد عرضية تصطدم في يد مدافع إيستر كومبانى.

وفى الشوط الثانى سجل محمد حسن هدف إيسترن كومبانى الثانى في الدقيقة 74، بعد متابعة لضربة ثابتة اصطدمت بالعارضة، وحاول مدافع المحلة إخراجها لكن محمد حسن وضعها في الشباك، لتكون النتيجة 3 /2.