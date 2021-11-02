شكرا لقرائتكم خبر عن رامي شعبان: كيروش مدرب صاحب خبرات وسيقود مصر لمونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى رامى شعبان، حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزى السابق، أن كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب، يمتلك خبرات قوية، وسيقود الفراعنة لكأس العالم 2022 .

كما أكد رامى شعبان، فى تصريح لبرنامج "زملكاوي"، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أنه هو الوحيد من يملك قرار استمرار فى ليفربول أو رحيله.

كان رامى شعبان قد انضم لصفوف آرسنال عام 2002، ليكون بديلا للحارس الشهير ديفيد سيمان، وشارك فى بعض مباريات فريقه بدورى أبطال أوروبا، وقدم مستوى جيدا، إلا أنه تعرض لإصابة قوية فى القدم، أبعدته عن الملاعب عدة أشهر، حالت دون استكمال مشواره مع فريق المدفعجية.

يذكر أن رامى شعبان، الذى ينتمى لأب مصرى وأم فنلندية، المولود فى العاصمة السويدية ستوكهولم، كان قريبا من الانضمام لنادى الزمالك فى وقت سابق، وشارك مع منتخب بلاده فى بطولة كأس العالم التى أقيمت فى ألمانيا عام 2006، وبطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2008.