شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: من الوارد أن يشارك شيكابالا في مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه من الوارد أن يكون "شيكابالا" متاحًا للمشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي بناءً على تأكيدات وزير الشباب والرياضة بقوة قرارات مركز التسوية والتحكيم.

وقال المندوه، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "وزير الشباب والرياضة أخبرنا في مجلس النواب أن قرارات التسوية والتحكيم ملزمة وشيكابالا يستطيع لعب القمة وعلى اتحاد الكرة التنفيذ فورا".

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "أكثر من نائب في البرلمان اتكلموا عن موضوع إيقاف شيكابالا.. واتكلمنا هل إحنا دولة قانون هتطبق القرار ولا لأ.. الإجابة كانت قاطعة من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية بأنه يجب رفع الإيقاف.. أعتقد أحمد مجاهد مش هيتأخر في تنفيذ الحكم".

ويأمل الزمالك فى قبول اتحاد الكرة الالتماس الذى قدم ورفع عقوبة الإيقاف عن اللاعب، خاصة أن مواجهة الأهلى المقبلة ستكون المباراة الثالثة التى يغيب عنها شيكابالا منذ انطلاق الموسم.

وكان عامر حسين، عضو رابطة الأندية، والمسئول عن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أكد أن أزمة شيكابالا واتحاد الكرة، ستذهب إلى الخطوة القادمة، وهي لجوء اللاعب للمحكمة الرياضية الدولية.

وقال حسين: "لم يصل لنا أي شيء بخصوص هذا الأمر، ولكن ما أستطيع أن أقوله إن اللائحة تنص على أن قرارات لجنة المسابقات يتم تعديلها فقط بقرار من لجنة التظلمات والمحكمة الرياضية".