شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: وزير الرياضة أكد لى رفع عقوبة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه وجه سؤالا لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حول سريان حكم مركز التسوية والتحكيم بإلغاء عقوبة إيقافه، على اتحاد الكرة.

وقال الثعلب الصغير، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "سألت وزير الرياضة بشكل مباشر.. هل ينفذ حكم مركز التسوية والتحكيم في حال عدم تنفيذه من قبل اتحاد الكرة؟".

وأضاف: "وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي رد بأن قانون الرياضة نص صراحة على أن اتحاد الكرة ملزم بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم وقرار إلغاء الإيقاف واجب النفاذ ولابد من تنفيذه".

ويستفسر مسئولو نادى الزمالك من اتحاد الكرة على مصير الالتماس الذى تقدم به محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، من أجل رفع عقوبة الإيقاف التى وقعت عليه لمدة 8 أشهر على خلفية احتفالية تسليم الزمالك درع الدورى بالموسم المنصرم.

ويرغب مسئولو الزمالك فى معرفة مصير الالتماس المقدم لرفع الإيقاف عن الفهد الأسمر، خاصة أن التظلم الذى قدم فى المرة الأولى تسبب فى تخفيض العقوبة من الإيقاف لمدة 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه للإيقاف 8 مباريات وغرامة 250 ألف جنيه.

ويأمل الزمالك فى قبول اتحاد الكرة الالتماس الذى قدم ورفع عقوبة الإيقاف عن اللاعب، خاصة أن مواجهة الأهلى المقبلة ستكون المباراة الثالثة التى يغيب عنها شيكابالا منذ انطلاق الموسم.

وكان عامر حسين، عضو رابطة الأندية، والمسئول عن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أكد أن أزمة شيكابالا واتحاد الكرة، ستذهب إلى الخطوة القادمة، وهي لجوء اللاعب للمحكمة الرياضية الدولية.

وقال حسين: "لم يصل لنا أي شيء بخصوص هذا الأمر، ولكن ما أستطيع أن أقوله إن اللائحة تنص على أن قرارات لجنة المسابقات يتم تعديلها فقط بقرار من لجنة التظلمات والمحكمة الرياضية".