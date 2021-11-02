شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ركلات جزاء حصيلة الجولة الثانية.. وكريم الديب يهدر أول ركلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار اليوم الاثنين، على منافسات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى العام، بعد إقامة 9 مباريات آخرها مواجهة غزل المحلة وإيسترن كومبانى بآخر لقاءات الأسبوع الثانى.

وشهدت الجولة الثانية تسجيل 26 هدفا مثلما شهدت الجولة الأولى، لتواصل مباريات الدورى الإثارة، والتي تشهد غزارة تهديفية كبيرة على عكس المواسم السابقة، وجاءت مباراة واحدة بدون أهداف وهى مواجهة سموحة مع المصرى.

8 ركلات جزاء

واحتسب الحكام 8 ركلات جزاء خلال 9 مباريات في الجولة الثانية، تم تسجيل 7 أهداف وتصدى محمود جنش، حارس مرمى فيوتشر، لركلة جزاء من كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى.

وسجل كل من موبولولو مهاجم الاتحاد، وجون إيبوكا مهاجم إنبى، ومحمد سمير مدافع المقاولون، وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز، ورامى صبرى مدافع فاركو، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وهشام عادل نبوى لاعب غزل المحلة، بينما أهدر كريم الديب الضربة الثامنة.

وجاءت نتائج الجولة الثانية كالتالى:

الاتحاد السكندرى 3 /2 فيوتشر

إنبى 3 /2 المقاولون العرب

المقاصة 2/ 0 الجونة

سيراميكا 2 /1 الإسماعيلى

فاركو 1 /2 بيراميدز

طلائع الجيش 0/ 2 أحمد سيد زيزو

الأهلى 1 / 0 البنك الأهلى

سموحة 0 /0 المصرى

غزل المحلة 3 /2 إيسترن كومبانى