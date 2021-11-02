شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يسجلون ثنائية في الجولة الثانية بمنافسات الدورى.. آخرهم السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار اليوم الاثنين، على منافسات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى العام، بعد إقامة 9 مباريات، آخرها مواجهة غزل المحلة وإيسترن كومبانى بآخر لقاءات الأسبوع الثانى.

وشهدت الجولة الثانية تسجيل 26 هدفا مثلما شهدت الجولة الأولى، لتواصل مباريات الدورى الإثارة، والتي تشهد غزارة تهديفية كبيرة على عكس المواسم السابقة، وجاءت مباراة واحدة بدون أهداف وهى مواجهة سموحة مع المصرى.

4 ثنائيات في الجولة

ونجح 4 لاعبين في تسجيل ثنائية خلال مباريات فريقهم في الجولة الثانية، حيث سجل الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى "هدفين" في مباراة فريقه أمام فيوتشر، التي شهدت أيضا تسجيل أحمد رفعت ثنائية لفريقه في زعيم الثغر، كما سجل جون أوكويى إيبوكا مهاجم إنبى "هدفين" في مباراة فريقه أمام المقاولون، وأخيرا سجل عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز "هدفين" في شباك فاركو.

وجاءت نتائج الجولة الثانية كالتالى:

الاتحاد السكندرى 3 /2 فيوتشر

إنبى 3 /2 المقاولون العرب

المقاصة 2/ 0 الجونة

سيراميكا 2 /1 الإسماعيلى

فاركو 1 /2 بيراميدز

طلائع الجيش 0/ 2 أحمد سيد زيزو

الأهلى 1 / 0 البنك الأهلى

سموحة 0 /0 المصرى

غزل المحلة 3 /2 إيسترن كومبانى