شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: طالبت بفسخ تعاقدي مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب الدراويش، وقال: "لم أتقدم باستقالتي من الإسماعيلي، وطالبت رئيس النادى بفسخ التعاقد من طرفه".

وأضاف يوسف، فى تصريحات تليفزيونية:" أنتظر القرار من مجلس إدارة النادي، ولم أقم بالحديث مع كل القنوات مثلما فعل رئيس الاسماعيلي".

وتابع أنه يطالب يحيى الكومى رئيس نادى الاسماعيلى بالمخاطبة رسميا فى حالة الرغبة برحيل الجهاز الفنى الحالى عن الفريق الأصفر.

وأعلن طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، رحيله عن تدريب الفريق خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب تصريحات رئيس النادي الجديد ضده، قائلا: "الموضوع خلص بيني وبينه بسبب طريقته، ولن يكون هناك تعامل بيننا بعدما ما فعله أمس، ومن حقه أن يختار المدير الفني الجديد بكل تأكيد، وأقول له اتخذ القرار سريعًا".

وأضاف طلعت يوسف، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "حقيقة شخصيته اتضحت لي في وقت قصير، أسلوبه غير مقبول.. الأمر انتهى، لا يمكنني التعامل معه، قرار الاستغناء عن المدير الفني حقه".

وتابع: "الجهاز المعاون الحالي سيخوض اللقاء المقبل، وبغض النظر عن النتيجة الأمور انتهت، حين يتحدث بما قال كيف سيقف المدير الفني أمام اللاعبين؟".

واستطرد: "كان الأفضل أن يهاتفني ويخبرني بفسخ التعاقد، من أين يأتي بالكلام الذي يردده؟ لا يجوز ذلك على القنوات الفضائية.. هل أتحدث معه في شرط جزائي؟ أنا لا أعرف صوته من الأساس".

واختتم طلعت يوسف: "سعيد جدا لأن المشكلة كان من الممكن امتدادها لوقت لاحق وتنفجر آنذاك، لكن الوضوح من الآن يصب في مصلحة الفريق.. أتمنى له التوفيق وأبارك له".