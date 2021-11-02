شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعلن رحيله عن نادي الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، رحيله عن تدريب الفريق خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب تصريحات رئيس النادي الجديد ضده، قائلا: "الموضوع خلص بيني وبينه بسبب طريقته، ولن يكون هناك تعامل بيننا بعدما ما فعله أمس، ومن حقه أن يختار المدير الفني الجديد بكل تأكيد، وأقول له اتخذ القرار سريعًا".

وأضاف طلعت يوسف، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "حقيقة شخصيته اتضحت لي في وقت قصير، أسلوبه غير مقبول.. الأمر انتهى، لا يمكنني التعامل معه، قرار الاستغناء عن المدير الفني حقه".

وتابع: "الجهاز المعاون الحالي سيخوض اللقاء المقبل، وبغض النظر عن النتيجة الأمور انتهت، حين يتحدث بما قال كيف سيقف المدير الفني أمام اللاعبين؟".

واستطرد: "كان الأفضل أن يهاتفني ويخبرني بفسخ التعاقد، من أين يأتي بالكلام الذي يردده؟ لا يجوز ذلك على القنوات الفضائية.. هل أتحدث معه في شرط جزائي؟ أنا لا أعرف صوته من الأساس".

واختتم طلعت يوسف: "سعيد جدا لأن المشكلة كان من الممكن امتدادها لوقت لاحق وتنفجر آنذاك، لكن الوضوح من الآن يصب في مصلحة الفريق.. أتمنى له التوفيق وأبارك له".