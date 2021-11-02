شكرا لقرائتكم خبر عن عمارة: كفة الأهلى أرجح فى القمة وعودة شيكابالا مهمة.. ويقدم نصيحة لكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمارة، نجم الأهلى الأسبق، أن حدوث جلسة بين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، ولاعبه محمود عبد المنعم كهربا ليس سرا حربيا، حتى يتم تضخيمه بهذا الشكل.

وقال محمد عمارة، في تصريحات تليفزيونية: من الطبيعى أن يجتمع مع كهربا لأنه لا يشارك، موضحا أنه أمر طبيعى وحدث لأغلب اللاعبين من قبل، ولا يعلم سر عصبية موسيمانى بعد لقاء البنك الأهلى بالدورى، مؤكدا أن موسيمانى كان متحفظا وكان من الممكن أن يمر هذا السؤال مرور الكرام، وموسيمانى موقفه غريب الا إذا أراد توجيه رسالة لكهربا بهذه التصريحات.

وأضاف: "أن محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأحمر عليه أن يراجع حساباته، خاصة أن المنافسة أصبحت صعبة فى نفس مركزه فى الفريق الأحمر".

وتابع: "أن الأهلى يملك عدة عناصر على الصعيد الهجومى، وبالتالى يجب التركيز لإحراز الأهداف فى المرحلة القادمة، وأن كثرة تغيير طريقة اللعب تؤثر بالسلب على وسط الملعب، مبديا استغرابه من قرار عودة أكرم توفيق إلى خط الوسط وإشراك محمد هانى كظهير أيمن بعد غياب".

وطالب عمارة بثبات التشكيل لأنه أمر مطلوب، مؤكدا أن طريقة 3/4/3 الأنسب الأهلى لمنح الحرية للأطراف بدون مخاوف دفاعية، وكفة الفريق الأحمر أرجح فى لقاء القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل بالدوري، لأن الأهلى استفاد من ضم صفقات جديدة بعكس الزمالك".

وقال: "إن الثنائى أحمد عبد القادر وعمار حمدى من الأوراق المهمة فى لقاء القمة فى صفوف الأهلي، وأن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك من أكثر العناصر المؤثرة مع الفريق الأبيض بجانب المغربى أشرف بن شرقى الجناح الأيسر".

وأضاف: "شيكابالا إذا عاد فى الساعات القادمة حال قبول التماس الزمالك سيكون إضافة قوية للفريق الأبيض وسيصنع الفارق".