شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف بتوقيع الأجانب في الأسبوع الثانى من بطولة الدورى.. غياب القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسدل الستار يوم أمس الاثنين، على منافسات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى العام، بعد إقامة مباراة غزل المحلة وإيسترن كومبانى آخر لقاءات الأسبوع الثانى.

وشهدت الجولة الثانية تسجيل 26 هدفا مثلما شهدت الجولة الأولى، لتواصل مباريات الدورى الإثارة، والتي تشهد غزارة تهديفية كبيرة على عكس المواسم السابقة، وجاءت مباراة واحدة بدون أهداف، وهى مواجهة سموحة مع المصرى.

أهداف الأجانب

وتمكن اللاعبون الأجانب من تسجيل 7 أهداف في الجولة الثانية على عكس الجولة الأولى التي شهدت 13 هدفا للأجانب، وجاءت الـ7 أهداف عن طريق الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد "هدفين" والجامايكى دايمون لوى مدافع الاتحاد، والنيجيرى جون أوكويى إيبوكا مهاجم إنبى "هدفين، والنيجيرى دينو بيتر لاعب إنبى، وأخيرا شيلونجو مهاجم الإسماعيلى "هدف".

وجاءت نتائج الجولة الثانية كالتالى:

الاتحاد السكندرى 3 /2 فيوتشر

إنبى 3 /2 المقاولون العرب

المقاصة 2/ 0 الجونة

سيراميكا 2 /1 الإسماعيلى

فاركو 1 /2 بيراميدز

طلائع الجيش 0/ 2 أحمد سيد زيزو

الأهلى 1 / 0 البنك الأهلى

سموحة 0 /0 المصرى

غزل المحلة 3 /2 إيسترن كومبانى