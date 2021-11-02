شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراتى الزمالك أمام أندرلخت وبازل بمعسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حسام، منظم معسكر نادى الزمالك في الإمارات، أن العمل مع القلعة البيضاء شرف كبير لأي شركة أو مؤسسة، خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة، خلال فترة توقف الدوري الممتاز؛ بسبب إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون في التوقيت نفسه.

وقال محمود حسام، في تصريحات تليفزيونية: إن الزمالك سيخوض مباراتين قويتين أمام أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري في معسكره بالإمارات يومي 5 و8 يناير المقبل.

وأشار محمود حسام، إلى أن هناك مباراة ثالثة ستقام يوم 3 يناير المقبل لم يتم تحديدها بعد، موضحا أن لقاء أندرلخت سيقام يوم 5 يناير على ملعب الشارقة، كما تقام مواجهة بازل يوم 8 في نفس الشهر على الملعب ذاته، على أن تقام احتفالية للزمالك يوم 7 يناير المقبل، بحضور درع الدورى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحصد الزمالك 6 نقاط في أول جولتين من الدوري بعد الفوز على إنبي وطلائع الجيش.