شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراتى الزمالك أمام أندرلخت وبازل بمعسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حسام، منظم معسكر نادى الزمالك في الإمارات، أن العمل مع القلعة البيضاء شرف كبير لأي شركة أو مؤسسة، خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة، خلال فترة توقف الدوري الممتاز؛ بسبب إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون في التوقيت نفسه.
وقال محمود حسام، في تصريحات تليفزيونية: إن الزمالك سيخوض مباراتين قويتين أمام أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري في معسكره بالإمارات يومي 5 و8 يناير المقبل.
وأشار محمود حسام، إلى أن هناك مباراة ثالثة ستقام يوم 3 يناير المقبل لم يتم تحديدها بعد، موضحا أن لقاء أندرلخت سيقام يوم 5 يناير على ملعب الشارقة، كما تقام مواجهة بازل يوم 8 في نفس الشهر على الملعب ذاته، على أن تقام احتفالية للزمالك يوم 7 يناير المقبل، بحضور درع الدورى.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحصد الزمالك 6 نقاط في أول جولتين من الدوري بعد الفوز على إنبي وطلائع الجيش.
وكان باتريس قد طلب تسجيلات لمباراتى الأهلي فى مسابقة الدورى، والتى خاضهما المارد الأحمر أمام الإسماعيلى فى الجولة الأولى والبنك الأهلى فى الجولة الثانية.
ويرغب كارتيرون فى إعادة مشاهدة مباراتى الأهلى فى الدورى من أجل دراسة مفاتيح لعب المارد الأحمر ونقاط القوة والضعف، خاصة بعد الصفقات الجديدة التى تم إبرامها لتدعيم الفريق، فى مقدمتهم لويس ميكسونى وبيرسي تاو.