الكومي: لن يدفع الإسماعيلي مستحقات اللاعبين لو لم تتحسن النتائج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

هدد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي المنتخب حديثا فريقه بعدم الحصول على المستحقات الأساسية في عقودهم إذا لم تتحسن النتائج.

الإسماعيلي بدأ الموسم بهزيمتين ليثير المخاوف حول تكرار الموسم الماضي الذي كان مهددا بقوة خلاله بالهبوط.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال الكومي :"إذا لم يقدم الفريق كل ما لديه، لن يحصل اللاعبون على مكافآت، بل لن يحصلوا على مستحقاتهم من الأساس".

وأضاف الكومي :"كيف سيطلب مني اللاعبين أموالا وهم يخسرون ولا يحققون نتائج طيبة، أطالبهم بتحقيق الانتصارات حتى أسمح لهم بطلب المستحقات".

وتابع رئيس الإسماعيلي :"من يريد الرحيل فليرحل، أنا حزين للغاية على حال الفريق، أقول للاعبين اعتبروني مثل والدكم، لكنني أنتظر النتائج وإلا سيكون هناك حسابا عسيرا".

وأنهى الكومي :"سأفتح الملعب للجماهير حتى تحفز الفريق، وسأجعلهم يحضرون التدريبات، لكن لو لم يفوز الفريق في المباراة المقبلة، لن أعرف ما الذي سأفعله بهم سواء اللاعبين أو الجهاز الفني".