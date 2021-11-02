يوسف: الكومي لا يعرف مع من يتحدث.. علاقتي انتهت بالإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

رد طلعت يوسف المدير الفني للنادي الإسماعيلي على يحيى الكومي رئيس النادي المنتخب حديثا، ورفض تصريحاته التي اعتبر بها تجاوزا في حقه.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال طلعت يوسف :"توقعت أن يتصل بي يحيى الكومي بعد فوزه بالرئاسة، لكنني فوجئت بتصريحاته في كل القنوات الفضائية بعد ربع ساعة من فوزه يتجاوز في حقي".

يحيى الكومي كان قد هدد طلعت يوسف بالرحيل إذا لم يوفق في المباراة المقبلة والتي تليها في الدوري المصري الممتاز، وهو الأمر الذي لم يروق المدرب المخضرم.

طلعت أضاف قائلا :"متابعتي لفريق الإسماعيلي في الفترة الماضية كانت معدومة خلال فترة مرضي، حالتي كانت صعبة للغاية، والفحوصات الأخيرة ليست مبشرة".

وتابع طلعت يوسف :"أقول للكومي، لقد انتهت علاقتنا قبل أن تبدأ، لقد أوضحت لي شخصيتك، لن أعرف كيف أتعامل مع هذه الشخصية وهو أيضاً لن يعرف كيف سيتعامل معي".

وأردف مدرب الإسماعيلي :"الكومي لا يعرف مع من يتحدث، تجاوز في حقي وأنا على فراش المرض، يقول إنه يريد التعاقد مع جهاز فني يضحّك اللاعبين، هذا قراره، الأمر منتهي بالنسبة لي سواء فاز الفريق أو خسر في المباراة المقبلة".

يوسف كان قد تغيب عن فريقه في بداية الموسم بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وحاجته للعزل وتلقي الرعاية اللازمة، وما زال بعيدا عن الفريق حتى الآن.

وواصل يوسف :"كيف يقف المدير الفني أمام اللاعبين بعد تصريحات مثل هذه؟ يقول الكومي إنه سيمنحني فرصة في المباراة المقبلة ثم التي تليها ونسير خطوة بخطوة، كنت سأحترمه لو اتصل بي وأخبرني برغبته في إنهاء التعاقد".

وأنهى يوسف :"يتحدث الكومي عن شرط جزائي، هل طلبت منه ذلك؟ هناك مستحقات متأخرة للجهاز الفني، وهناك غرف مغلقة يتم خلالها الحديث في مثل هذه الأمر وليس عبر شاشات التلفاز".