عصام عبد الفتاح: مباراة القمة بحكام مصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن مباراة القمة ستقام بإدارة تحكيمية مصرية، مشيرا إلى إنه راض عن أداء الحكام المصريين بنسبة 75%.

ويواجه الزمالك فريق الأهلي على ملعب إستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي عبر قناة "صدى البلد": "راض عن أداء الحكام المصريين بنسبة 75%، وتم تحقيق تقدمًا كبيرًا للعمل بتقنية الفار داخل الملاعب المصرية".

وأضاف: الحكم الذي يقوم بدوره في الملعب يحتاج لتدخل قليل من الفار داخل الملعب".

وتابع: "الجمهور يقوم بعملية رصد غير عادي للعمليات التحكيمية؛ وهو أمر يؤدي لوجود حالة من التعصب، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام تعترف بأخطائها عندما يكون هناك أخطاء، والحكام لن يتأثروا بالنقد غير البناء، ويقبلون بالنقد البناء".

وكشف: "مباراة الأهلي والزمالك سيقودها حكام مصريون للاستفادة من العملة الصعب في النهوض بمصر، والناديان لم يطلبا حكامًا أجانب".

وشدد عبدالفتاح على أن اللجنة لم تستقر على اختيار الحكم الذي سيقود مباراة الأهلي والزمالك حتى الآن، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار أفضل الحكام المصريين من حيث المواصفات الفنية وتكون كل الظروف مهيأة لقيادته هذه المباراة.

ولفت رئيس لجنة الحكام في ختام تصريحاته إلى أن هناك حكامًا يتمتعون بكفاءات عالية منهم محمود البنا، وإبراهيم نور الدين، ومحمد عادل، وأمين عمر، مؤكدًا أن مباراة القمة ستكون قوية يتابعها العالم أجمع، متمنيًا أن تكون عرضًا لائقًا بالناديين، وكذلك أداء الحكام، مؤكدًا أنه سيكون لحكام المباراة معسكرًا يوم الخميس قبل انطلاق المباراة.