مدرب سموحة: لست راضيًا عن النتيجة أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد سامي، مدرب سموحة، أنه ليس راضيا عن النتيجة التي خرجت بها مواجهة فريقه أمام المصري، والتعادل بدون أهداف، بالجولة الثانية بدوري we المصري.

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" لست راضيًا عن النتيجة أمام المصري والغيابات وراء التعادل، واصبحنا منظمين اكثر على مستوى الدفاع".

وأضاف:" تحكمنا في سير المباراة أمام المصري، واهدرنا العديد من الفرص ولم يكن هناك توفيق لتحقيق الفوز".

وأكمل:" بدون الأهلي والزمالك، جميع الفريق تطمع في الفوز والفروق بينهم ليست كبيرة "كله طمعان في بعضه هذا الموسم بالدوري".

وأتم تصريحاته:" المدربين المبدعين قلائل في الدوري، ويمكن حصرهم في 4 مدربين فقط، وأداء جميع الفرق بالدوري مرتفع مقارنة بالموسم الماضي".