الدرندلي: احترم الخطيب وقائمته الانتخابية..وأخوض الانتخابات بشرف وبمبادئ وقيم الأهلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعرب خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي والمرشرح على المنصب ذاته عن احترامه لقائمة محمود الخطيب رئيس النادي وقائمته الذين يخضون الانتخابات.

وقال الدرندلي إنه يخوض الانتخابات بشرف ونزاهة ووفق قيم ومبادىء النادي الأهلي التي يضعها قبل أى شىء مشيرا إلي أن قراره بخوضه الانتخابات جاء رغبة في خدمة النادي وأعضاءه وجماهيره.

وأضاف الدرندلي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه يسعى لاستكمال ما حققه في تعظيم موارد الأهلي التي شهدت طفرة خلال السنوات الأربعة الماضية .

وأنهى الدرندلي مؤكداً أن مباديء الأهلي وتعاليمه وتقاليده هي وطلته التى يستظل بها في جميع قراراته، بجانب خدمة كل أعضاء الجمعية العمومية.

ويخوض خالد الدرندلي الانتخابات مستقلاً على مقعد أمين الصندوق بعد خروجه من قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الحالي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات القادمة.

وتقام انتخابات الأهلي أحد يومي الـ 25 أو الـ 26 من نوفمبر الحالي بمقر النادي الأحمر الرئيسي في الجزيرة .